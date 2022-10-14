В Брянске завтра ограничат движение по Фокинскому путепроводу
Завтра, 15 октября, с девяти часов утра начнет действовать ограничение движение автомобилей по Фокинскому путепроводу над железной дорогой.
Как сообщает Брянская горадминистрация, причиной стал начинающийся ремонт путепровода. Ограничение будет действовать до его завершения.
Дорожники будут демонтировать старое покрытие и готовить путепровод к предстоящему капитальному ремонту.
Водителям в горадминистрации рекомендуют заранее продумать маршруты объезда.
Читайте также
Новости регионов
Железнодорожники обновили пешеходный переход в поселке Гнездово в Смоленской области
Железнодорожники обновили одноуровневый пешеходный переход через железнодорожные пути в поселке Гнездово в Смоленской области. Благодаря проведенному ремонту переход стал удобным для всех категорий граждан, в том числе маломобильных и родителей с колясками. В ходе работ была расширена зона перехода, на котором железнодорожники уложили резинокордовое покрытие, установили новые знаки безопасности, освещение и систему звукового оповещения о
С новосельем!
На прошлой неделе в Сычевке состоялось радостное событие — семь молодых врачей, в том числе выпускников Смоленского государственного медицинского университета, получили ключи от квартир в доме на улице Бычкова. Он был построен специально для медработников Сычевской межрайонной больницы. Ключи медикам вручил , который лично поздравил их с новосельем. В новом трёхэтажном доме — 6 двухкомнатных
Когда откроют мост?
В Смоленской области продолжается работа на Крестовоздвиженском и Фроловском мостах — объектах, завершения ремонта которых с нетерпением ждут местные жители. Темпы ремонта обсудили на совещании, которое провёл с подчинёнными из строительного блока . Глава региона подробно рассказал о том, что происходит на объектах. В Вязьме на Фроловском мосту подрядчик — компания «Мост-СпецСтрой» — проводит бетонирование
В диалоге с бизнесом
В регионе мобилизованных обеспечат всем необходимым. Частичная мобилизация остаётся темой номер «один» в новостной повестке по всей стране. В том числе и в Смоленской области. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский провёл встречу с региональным бизнес-сообществом, на которой обсуждались вопросы материально-технического обеспечения смоленских призывников, как призванных по частичной мобилизации, так и добровольцев, участвующих в спецоперации