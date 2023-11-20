В брянском селе капитально отремонтировали мост по нацпроекту
В брянском селе Посудичи рабочие капитально отремонтировали мост через реку Вабля по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» компания ООО «Мостремстрой» капитально отремонтировала мост через реку Вабля. Он расположен на дороге Погар-Новые Ивайтёнки в селе Посудичи Погарского района.
Подрядчик привёл в порядок 219 метров сооружения. Рабочие убрали старые балки и отремонтировали существующие опоры. Затем сверху установили новые пролеты и балки. Также на мосту уложили новый асфальт, построили тротуары и поставили новое барьерное ограждение.
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