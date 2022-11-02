В центре Брянска изменились направления движения машин

Организация дорожного движения изменилась в центре Брянска, сообщили в региональном ГИБДД.

Изменения произошли на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской. С улицы Пролетарской на проспект Ленина в сторону улицы Красноармейской (выезд от здания УМВД) и в сторону ул. Фокина (выезд с парковки ЦУМа) запрещен поворот налево. Там висит соответствующий знак.

Также нельзя повернуть налево на парковку ЦУМа, при движении по проспекту Ленина со стороны улицы Красноармейской.

Также по проспекту Ленина нанесена горизонтальная дорожная разметка для поворота налево со стороны улицы Фокина на стоянку УМВД

Кроме того, при движении со стороны ул. Красноармейской на проспекте Ленина перед пересечением с улицей Пролетарской появился дорожный знак «Направления движения по полосам».

Водителей в ведомстве призвали быть внимательными на дороге.