В центре Брянска изменились направления движения машин

Организация дорожного движения изменилась в центре Брянска, сообщили в региональном ГИБДД.
Изменения произошли на пересечении проспекта Ленина и улицы Пролетарской. С улицы Пролетарской на проспект Ленина в сторону улицы Красноармейской (выезд от здания УМВД) и в сторону ул. Фокина (выезд с парковки ЦУМа) запрещен поворот налево. Там висит соответствующий знак.
Также нельзя повернуть налево на парковку ЦУМа, при движении по проспекту Ленина со стороны улицы Красноармейской.
Также по проспекту Ленина нанесена горизонтальная дорожная разметка для поворота налево со стороны улицы Фокина на стоянку УМВД
Кроме того, при движении со стороны ул. Красноармейской на проспекте Ленина перед пересечением с улицей Пролетарской появился дорожный знак «Направления движения по полосам».
Водителей в ведомстве призвали быть внимательными на дороге.
02.11.2022 12:47
Проблемы при дворе
На что жалуются горожане председателю облдумы? На днях председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провёл приём граждан в Смоленске. Горожане жаловались на отсутствие освещения и благоустройства, затопленные подвалы домов и халатность профильных ведомств. Нечистоты и темнота Жильцы многоэтажного дома по улице Кутузова, 30 уже на протяжении длительного времени вынуждены дышать нечистотами — у них затоплен
02.11.2022 12:46
«Они сражались за Родину»
В Смоленском районе простились с бойцами Красной Армии. Каждый год на Смоленщине в конце полевого сезона поисковики подводят итоги «Вахты Памяти». В этом году снова была проделана огромная работа, за плечами – 16 захоронений. Проститься с найденными бойцами в деревню Новые Батеки Смоленского района приехали военнослужащие, депутаты облдумы, активисты партии и местные жители. – Всего
02.11.2022 12:44
Для комфорта пациентов
Как в регионе проходит переоснащение медучреждений? В Смоленской области продолжается реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, в рамках которой ремонтируют больницы и поликлиники, а сами медучреждения получают новый транспорт и оборудование. На эти цели в 2022 году из средств областного и федерального бюджетов направлено порядка 934 млн рублей. Подробно о том, какие планы уже
02.11.2022 12:42
Решение отменено
В Смоленске на прошлой неделе прошло очередное заседание областной призывной комиссии по мобилизации граждан, председателем которой является губернатор Алексей Островский. В числе иных вопросов члены комиссии рассмотрели поступившие обращения от смолян, необоснованно, по их мнению, призванных в рамках частичной мобилизации. «Исходя из принципиальной позиции нашего президента в части соблюдения прав каждого гражданина и данного поручения
02.11.2022 12:41
Маткапитал – по новым правилам
Депутаты Смоленской областной Думы на очередном заседании 27 октября одобрили законопроект, которым предусмотрено внесение изменений в областной закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трёх и более детей. Документ вступит в силу с 1 января следующего года. Законопроект был внесён на рассмотрение регионального парламента губернатором Алексеем Островским. Глава региона рассказал о сути корректировки существующих подходов
31.10.2022 12:12
Смоленские железнодорожники усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах
Железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД усилят профилактическую работу на железнодорожных переездах Смоленской области. В рамках акции «Внимание, переезд!», которая пройдет с 21 октября по 21 ноября, будут организованы рейды, автолюбителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения. С начала 2022 года на переездах Смоленской области в границах МЖД произошло два ДТП. Все столкновения автотранспорта с