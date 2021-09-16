В День города движение в Брянске ограничат точечно

Ограничения начнут действовать с 16 сентября.
В День города в Брянске точечно ограничат дорожное движение. Как сообщает мэрия, наиболее значительные ограничения будут действовать 17 Сентября у Кургана Бессмертия во время проведения праздничного фейерверка.
С 11.00 до 14.00 16 сентября движение и парковку ограничат у монумента «Вечный огонь» по улице Красных Партизан в Фокинском районе – на участке от улицы Чапаева до улицы Гомельской.
С 20.00 16 сентября до окончания мероприятия 17 сентября движение и парковку ограничат у с площади Партизан:
– на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской (вдоль домов № 2 и № 4 на площади Партизан);
– на участке автодороги от дома № 2 площади Партизан до улицы Репина (вдоль домов № 31 и № 29а по улице Красноармейской).
С 21.00 17 сентября до окончания мероприятия движение и парковку ограничат у Кургана Бессмертия:
– по улице Дуки (от улицы Малыгина до улицы Крахмалева);
– по улице Крахмалева (от улицы Войстроченко до улицы Бежицкой).
Также в День города на Кургане Бессмертия с 06.00 до окончания праздничных мероприятий запретят въезд и парковку на стоянках около площади Воинской славы.
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