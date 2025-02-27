В Фокино отремонтировали улицу Ленина по нацпроекту в прошлом году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в городе Фокино в порядок привели участок автодороги «Подъезд к г.Фокино». Подрядная организация ООО «СБС» отремонтировала 400 метров дороги от дома №1 до дома № 15 по улице Ленина.

Рабочие уложили новый асфальт, сделали тротуары и установили пешеходное ограждение. Также специалисты сделали искусственную неровность, поставили новые дорожные знаки и нанесли разметку.

Ремонт провели по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».