В Климовском районе 81-летний водитель мопеда погиб в ДТП с Lada Kalina

В момент аварии водитель и пассажир мопеда были в застегнутых мотошлемах.

17 июня около 10.30 на 4 километре автодороги «Сачковичи-Старый Ропск-Брахлов» в Климовском районе произошла авария, сообщает ГИБДД России по Брянской области.

81-летний водитель мопеда Stalker при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу и столкнулся с LADA Kalina под управлением 57-летней женщины-водителя. Отечественная машина ехала со стороны села Старый Ропск в сторону села Сачковичи.

В результате ДТП 81-летний водитель мопеда от полученных травм скончался, а 21-летний пассажир мопеда госпитализирован с закрытым переломом средней трети правой голени со смещением .