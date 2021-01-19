В Новозыбкове госпитализировали автоледи после столкновения с Daewoo Matiz

18 января около 11:00 на улице Ломоносова в городе Новозыбкове произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

21-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz, двигаясь со стороны улицы Чкалова в сторону улицы Вокзальной при проезде перекрестка, не уступил в движении и столкнулся с автомобилем MAZDA 626, под управлением 32-летней женщины-водителя. Она ехала со стороны улицы 307 Дивизии в направлении улицы Первомайской.

В результате ДТП 32-летнюю женщину-водитель MAZDA 626 госпитализировали с ушибами плеча, грудной клетки слева, и тазобедренного сустава.