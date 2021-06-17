В поселке Выгоничи госпитализировали водителя и 5-летнего пассажира мопеда после ДТП

16 июня около 19.10 на улице Калинина в поселке Выгоничи в Выгоничского района произошла авария, сообщает ГИБДД России по Брянской области.

38-летняя женщина-водитель Kia Spectra ехала со стороны улицы Луговой в сторону переулка Калинина. При повороте налево на перекрестке без светофора она не уступила дорогу мопеду Alfa под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП водитель мопеда и его пятилетний пассажир госпитализированы с переломами.