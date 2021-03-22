В Севском районе двух женщин-пешеходов госпитализировали после ДТП

и 19 марта около 21:15 на улице Севской в деревне Стрелецкая Слобода в Севском районе произошла авария, сообщает УВМД России по Брянской области.

52-летняя женщина-водитель автомобиля Kia Soul, двигаясь из села Новоямское в сторону Севска, сбила двух женщин-пешеходов. Они шли по дороге в попутном направлении, при наличии тротуара.

В результате ДТП оба пешехода (59 лет и 64 года) госпитализированы с переломами.