В Советском и Володарском районах Брянска ограничат движение

Ограничения будут действовать в течение трех дней.

С 29 июня по 2 июля ограничат движение и парковку транспорта на участке от дома № 65 по улице Пушкина до дома № 62а по улице Володарского в Володарском районе Брянска.

Ограничения будут действовать с 8.00 до 19.00 29 июня; с 7.00 до 20.00 30 июня и с 8.30 до 18.00 2 июля.

1 июля с 7.30 до 15.00 движение и парковку также ограничат на участке от дома № 1а по улице Ромашина до дома № 30 по бульвару Гагарина в Советском районе.