В Стародубском районе водитель LADA Granta насмерть сбил пешехода

25 января около 08:00 на улице Зеленой хутора Друговщина в Стародубском районе произошла смерельная авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

62-летний водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь со стороны села Курковичи в направлении города Стародуба, при разъезде со встречным автомобилем сбил 32-летнего пешехода. Мужчина вышел на проезжую часть из-за встречного автомобиля, чтобы перейти дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в зоне видимости.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Световозвращающих элементоы у мужчины не было.