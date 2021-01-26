В Стародубском районе водитель LADA Granta насмерть сбил пешехода
25 января около 08:00 на улице Зеленой хутора Друговщина в Стародубском районе произошла смерельная авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.
62-летний водитель автомобиля LADA Granta, двигаясь со стороны села Курковичи в направлении города Стародуба, при разъезде со встречным автомобилем сбил 32-летнего пешехода. Мужчина вышел на проезжую часть из-за встречного автомобиля, чтобы перейти дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в зоне видимости.
В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Световозвращающих элементоы у мужчины не было.
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