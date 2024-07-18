На станции Карачев ограничат движение транспорта на несколько дней из-за ремонта. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

На железнодорожном переезде на 89 км ПК8 станции Карачев в Брянской области ограничат движение автомобилей. Там будут ремонтировать пути.

Так, частично переезд перекроют с 22 часов 22 июля до 4 часов утра 23 июля и с 22 часов 23 июля до 4 часов утра 24 июля. Для машин в это время организуют реверсивное движение. Полность проезд транспорта ограничат с 22 часов 25 июля до 4 часов утра 26 июля.