В Толмачево установили первую в области проекционную «зебру»

Инновационный пешеходный переход появился на одном из самых оживленных участков.

В Толмачево Брянского района установили первый в Брянской области инновационный проекционный пешеходный переход.

Для внедрения новой технологии выбрали один из самых оживленных участков: рядом с переходом находятся остановка общественного транспорта и торговые объекты.

Как сообщает областная ГИБДД, инновационность пешеходного перехода заключается в том, что он оборудован специальными устройствами для проекции дорожной разметки «зебра», дополнительной светодиодной индикацией красного цвета, которые включаются при срабатывании специальных датчиков, реагирующих на движение пешеходов.

Проекция не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в темное время суток, что позволит водителям заблаговременно заметить пешеходов и вовремя затормозить.

Планируется, что в будущем подобные инновационные инженерные решения получат широкое применение на брянских дорогах.