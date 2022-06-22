26 пешеходов пострадали в Брянске с начала года

Один человек погиб.

За 5 месяцев в Брянске на дороге получили травмы 26 пешеходов. Об этом рассказал на заседании в администрации начальник отдела ГИБДД города Алексей Коноваленко.

Всего за этот период в областном центре произошло 25 ДТП с участием пешеходов. Один человек погиб, а 26 – получили травмы. Основная причина аварий — переход дороги в неположенном месте.

Однако, в сравнении с прошлым годом количество наездов на пешеходов сократилось на 24%.