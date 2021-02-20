В выходные изменится расписание автобусов в Брянске

Общественный транспорт будет ходить по праздничному расписанию.

В субботу, 20 февраля, городской транспорт в Брянске работает по будничному расписанию, В праздничные дни: 21, 22 и 23 февраля – автобусы выйдут в рейсы по расписанию выходного дня, сообщает МУ «БГПАТП».

Ознакомиться с расписанием движения автобусов можно на сайте автотранспортного предприятия и на портале «Умный транспорт».