В Жирятинском районе отремонтируют улицы в двух сёлах

В этом году в Жирятинском районе отремонтируют дороги в двух сёлах. Об этом сообщили и в пресс-службе регионального правительства.

В новом году в Жирятинском районе продолжат обновлять дороги. Так, работы запланированы на улице Школьной в деревне Новое Каплино и переулке Южный в селе Жирятино.

А в прошлом году ремонт сделали в Жирятино и в селе Высокое. Кроме того, рабочие обновили участки трассы Брянск — Смоленск — Жирятино и Быковичи–Высокое.