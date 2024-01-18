В Жирятинском районе отремонтируют улицы в двух сёлах
В этом году в Жирятинском районе отремонтируют дороги в двух сёлах. Об этом сообщили и в пресс-службе регионального правительства.
В новом году в Жирятинском районе продолжат обновлять дороги. Так, работы запланированы на улице Школьной в деревне Новое Каплино и переулке Южный в селе Жирятино.
А в прошлом году ремонт сделали в Жирятино и в селе Высокое. Кроме того, рабочие обновили участки трассы Брянск — Смоленск — Жирятино и Быковичи–Высокое.
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