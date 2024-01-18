Город32

В Жирятинском районе отремонтируют улицы в двух сёлах

2024, 18 января 15:56 На дорогах
В Жирятинском районе отремонтируют улицы в двух сёлах
Источник фото

В этом году в Жирятинском районе отремонтируют дороги в двух сёлах. Об этом сообщили и в пресс-службе регионального правительства. 

В новом году в Жирятинском районе продолжат обновлять дороги. Так, работы запланированы на улице Школьной в деревне Новое Каплино и переулке Южный в селе Жирятино.

А в прошлом году ремонт сделали в Жирятино и в селе Высокое. Кроме того, рабочие обновили участки трассы Брянск — Смоленск — Жирятино и Быковичи–Высокое.

Читайте также
Молодого брянца суд отправил в колонию за хранение наркотиков
18 января 16:55
Молодого брянца суд отправил в колонию за хранение наркотиков
В посёлке Большое Полпино отремонтируют улицу
18 января 16:35
В посёлке Большое Полпино отремонтируют улицу
Брянский губернатор встретился с руководителем Росреестра
18 января 15:30
Брянский губернатор встретился с руководителем Росреестра
Двое брянцев отправятся в колонию за кражу техники с асфальтоукладчика
18 января 13:40
Двое брянцев отправятся в колонию за кражу техники с асфальтоукладчика

Новости регионов

12.01.2024 11:28
Погрузка на железной дороге в Смоленской области выросла на 14,2% в 2023 году
В 2023 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила почти 3 млн тонн, что на 14,2% выше чем за аналогичный период прошлого года. За 2023 год положительная динамика отмечена в погрузке: химических и минеральных удобрений – 2,1 млн тонн (+18,7% к 2022 году); строительных грузов – 329 тыс. тонн (+28,4%); лесных грузов

Актуальные темы

Общество
Девять УК Брянска получили награды за украшение домов к Новому году
Лента новостей
52-метровый брянский рушник развернули на ВДНХ
Лента новостей
День Брянской области стартовал на ВДНХ в Москве
Общество
Ушёл из жизни почётный гражданин Брянска Василий Чебан
Общество
Отопление дали в домах жителей Белых Берегов

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах
Новогодний Wink.ru: какие фильмы и сериалы больше всего смотрели на каникулах

Видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) представляет зрительские предпочтения за период с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 года. Как всегда, в эти дни у экранов собираются разные поколения, а многие фильмы и сериалы смотрят всей семьей. Поэтому неудивительно, что в топ-10 фильмов вошли в основном картины для семейного просмотра, а любимым жанром оказались новогодние комедии. Из первой десятки сериалов сразу шесть представляют линейку Wink Originals, а первое место по просмотрам уже два месяца сохраняет за собой драма Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+).

Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре
Железнодорожники призывают к соблюдению правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к ухудшению погоды
Энергетики «Брянскэнерго» готовятся к ухудшению погоды

По прогнозам Гидрометцентра, 18 января 2024 года на территории Брянской области ожидается ухудшение погодных условий, перепад температуры, усиление ветра до 17 м/с , обильные осадки в виде мокрого снега.   Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» готовится к прохождению неблагоприятных метеорологических условий.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.