Город32

Велосипедист повредил голову при столкновении с иномаркой в Карачеве

2023, 20 ноября 08:23 На дорогах
Велосипедист повредил голову при столкновении с иномаркой в Карачеве
Источник фото

61-летний велосипедист травмировал голову при столкновении с иномаркой в Карачеве. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции. 

Авария произошло на улице Свердлова в Карачеве. 22- летний водитель на Mitsubishi Lancer на нерегулируемом сбил 61-летнего велосипедиста. Мужчина ехал по второстепенной дороге.

Велосипедиста с ушибами головы, переломом теменной кости и ссадинами отвезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии. 

Читайте также
Брянская спортсменка выиграла Чемпионат Европы по боксу
20 ноября 10:28
Брянская спортсменка выиграла Чемпионат Европы по боксу
Легковушка врезалась в газораспределительную станцию на брянской трассе
20 ноября 09:40
Легковушка врезалась в газораспределительную станцию на брянской трассе
«Баттл ГТО» прошел в Брянске
19 ноября 15:01
«Баттл ГТО» прошел в Брянске
Фура и мотоцикл столкнулись на брянской трассе
19 ноября 13:46
Фура и мотоцикл столкнулись на брянской трассе

Новости регионов

15.11.2023 12:08
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.

Актуальные темы

Лента новостей
Дом получил повреждения при обстреле брянского посёлка
Лента новостей
Брянский посёлок остался без света после обстрела
Общество
В Брянске открылся магазин от «Детской молочной кухни»
Лента новостей
Два беспилотника пытались атаковать Брянск
Лента новостей
Беспилотник уничтожили над Унечским районом

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи
«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи

«Ростелеком» объявил о старте XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям. В своих работах участники рассказывают о цифровых решениях в сфере ИТ, результатах применения диджитал-сервисов в различных отраслях экономики и жизни.

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре

 В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской  области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Накануне новогодних каникул «Брянскэнерго» проведет в школах региона месячник по электробезопасности
Накануне новогодних каникул «Брянскэнерго» проведет в школах региона месячник по электробезопасности

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» объявляет месячник по профилактике детского электротравматизма, который пройдет в общеобразовательных учреждениях Брянской области накануне новогодних каникул, в период с 20 ноября по 20 декабря.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.