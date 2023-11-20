Велосипедист повредил голову при столкновении с иномаркой в Карачеве
61-летний велосипедист травмировал голову при столкновении с иномаркой в Карачеве. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария произошло на улице Свердлова в Карачеве. 22- летний водитель на Mitsubishi Lancer на нерегулируемом сбил 61-летнего велосипедиста. Мужчина ехал по второстепенной дороге.
Велосипедиста с ушибами головы, переломом теменной кости и ссадинами отвезли в больницу. Полиция проводит проверку по факту аварии.
Читайте также
Новости регионов
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.