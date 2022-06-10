Внимание, переезд! Брянские железнодорожники провели профилактическую акцию

Участникам дорожного движения рассказали о профилактике ДТП на железнодорожных переездах.
9 июня, в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, в Брянской области на переездах с наиболее интенсивным автомобильным движением железнодорожники совместно с представителями ГИБДД провели профилактическую акцию «Внимание, переезд!»
В ходе акции специалисты МЖД раздали специальные памятки участникам движения, на переездах провели рейды по выявлению нарушителей, а также провели занятия в автошколах, на которых начинающим водителям рассказали о правилах дорожного движения при пересечении переездов и порядке действий в случае нестандартной ситуации.
На железнодорожном переезде возле остановочного пункта Мальцевская в Брянске железнодорожники установили предупреждающий баннер, а также специальную инсталляцию, наглядно демонстрирующую, что после столкновения с поездом автомобиль напоминает смятую консервную банку.
Для снижения уровня дорожно-транспортных происшествий на МЖД проводится модернизация и техническое обслуживание переездов и других объектов инфраструктуры. Так, в Брянском регионе МЖД в 2022 году планируется отремонтировать три железнодорожных переезда, провести асфальтировку в зоне ответственности ОАО «РЖД» на 22 переездах, дополнительно со светофорами установить звуковую сигнализацию на трех переездах, на 17 переездных светофорах заменить лампы на светодиодные.
Брянские железнодорожники регулярно проводят работу по профилактике ДТП на переездах в регионе, а значит, спасают чьи-то жизни.
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