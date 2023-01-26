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Водитель сломал ногу на брянской трассе

2023, 26 января 09:33 На дорогах
Водитель сломал ногу на брянской трассе
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32-летний водитель «ВАЗ»  сломал ногу в аварии с грузовиком на брянской трассе, сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 160 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» Жуковского района. 56-летний водитель грузовика «ГАЗ» при повороте налево со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «ВАЗ». 

 32-летний водитель легковушки был госпитализирован с закрытым переломом ноги. 

Полиция проводит проверку по факту аварии.

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