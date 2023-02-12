Водитель сломал ногу на трассе в Дубровском районе

36-летний автомобилист сломал бедро, врезавшись в столб на трассе в Дубровском районе. Подробности аварии сообщили в региональном ГИБДД.

ДТП произошло на 223 км автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Белоруссия» в Дубровском районе. 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo уснул за рулём. Иномарка съехала с дороги на обочину и врезалась мачту электроопоры.

Водитель получил закрытый перелом левого бедра со смещением. Его отвезли в больницу.