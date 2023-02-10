Город32

На брянской трассе в аварии пострадал человек

2023, 10 февраля 17:29 Происшествия
На брянской трассе в аварии пострадал человек
Источник фото

На трассе в Дубровском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

Авария произошла около трёх часов ночи 10 февраля. На автодороге Р-120 в Дубровском Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего из поврежденной легковушки. 

Подробностей аварии в ГИБДД пока не сообщили. 

Читайте также
Дело завели на брянца за срубленную ёлку
10 февраля 16:35
Дело завели на брянца за срубленную ёлку
Брянский губернатор сообщил об обстреле в Суземском районе
10 февраля 12:26
Брянский губернатор сообщил об обстреле в Суземском районе
Брянские футболисты выиграли матч в Белоруссии
10 февраля 12:14
Брянские футболисты выиграли матч в Белоруссии
Очередной беспилотник сбили над Брянским районом
10 февраля 10:35
Очередной беспилотник сбили над Брянским районом

Новости регионов

08.02.2023 13:35
Своих не бросают
Смоленским бойцам 144-й гвардейской Ельнинской дивизии, которые героически бьются под Кременной, передали технику, оборудование и подарки от детей. Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, депутат Андрей Моргунов, депутат Госдумы от Смоленской области Артём Туров, руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин лично доставили в зону СВО два автомобиля УАЗ — «Буханка», дополнительное оборудование, маск-халаты, окопные свечи,
08.02.2023 13:33
«Фермерский островок» предлагает
В регионе помогают аграриям с реализацией продукции. В Смоленске официально открылся ещё один «Фермерский островок». Одноимённый проект при активной поддержке администрации области  реализует Корпорация МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства) совместно с торговой сетью «Пятёрочка».  Напомним, что первый в области магазин «Фермерский островок» заработал в конце сентября прошлого года на улице Петра Алексеева,
08.02.2023 13:31
На нужды СВО
С началом специальной военной операции многие региональные предприятия оперативно переориентировали своё производство под её потребности. В первую очередь это касается лёгкой промышленности. Частично перепрофилировала деятельность под выпуск продукции для участников СВО и гагаринская компания. На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Гагаринский район предприятие посетил губернатор Алексей Островский. «Крайне признателен бизнес-сообществу за то, что
08.02.2023 13:29
Они вернулись домой
Военнослужащие отдельного отряда специального назначения «Меркурий» Росгвардии на прошлой неделе вернулись в Смоленск из служебной командировки в зону специальной военной операции. По случаю прибытия личного состава отряда в областном центре состоялся торжественный митинг, в котором принял участие губернатор Алексей Островский. «Все они — настоящие герои. Многие из бойцов удостоены государственных наград, которые вручил врио командира
08.02.2023 11:48
Погрузка удобрений на железной дороге в Смоленской области выросла на 11,1% в январе 2023 года
В январе 2023 года погрузка химических и минеральных удобрений на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 176,7 тыс. тонн, что на 11,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Отправка осуществлялась со станций Азотная и Новосмоленская в адрес предприятий агропромышленного комплекса внутри страны. По сравнению с первым месяцем 2022 года рост погрузки произошел и
06.02.2023 10:35
Дополнительные условия созданы для маломобильных пассажиров на железнодорожном вокзале Вязьма в Смоленской области
В рамках комплексной программы по формированию доступной среды на вокзале Вязьма созданы дополнительные условия для маломобильных групп населения. Так, железнодорожники установили специализированную кассу с заниженным окном, в навигации разместили информационные таблички со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров. В конце 2022 года для людей с ограниченными возможностями передвижения в здании вокзала была оборудована санитарная комната. Кроме

Актуальные темы

Происшествия
Люди пострадали в ДТП около поселка Добрунь
Лента новостей
Обломки беспилотника упали на дом в Брянском районе
Лента новостей
Мемориал «Дулаг-142» появится на Брянщине по поручению президента России
Происшествия
Два человека погибли в аварии на брянской трассе
Лента новостей
Десять беспилотников сбили над Брянщиной

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью
Дворец единоборств в Брянске обеспечен связью

«Ростелеком» организовал сетевую инфраструктуру для Дворца единоборств в Брянске.

Движение автомобилей через переезд 18 км на перегоне Свень – Палужье в Брянской области будет ограничено 13 и 14 февраля
Движение автомобилей через переезд 18 км на перегоне Свень – Палужье в Брянской области будет ограничено 13 и 14 февраля

13 и 14 февраля на перегоне Свень – Палужье в Брянской области в зоне переезда 18 км железнодорожники проведут работы, необходимые для обеспечения безопасности движения.

Игорь Маковский встретился с производственным персоналом филиала «Удмуртэнерго»
Игорь Маковский встретился с производственным персоналом филиала «Удмуртэнерго»

С электромонтерами и рабочими из 11 районов электрических сетей «Удмуртэнерго» генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел встречу в главном здании филиала в Ижевске.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.