На брянской трассе в аварии пострадал человек

На трассе в Дубровском районе произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Авария произошла около трёх часов ночи 10 февраля. На автодороге Р-120 в Дубровском Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавшего из поврежденной легковушки.

Подробностей аварии в ГИБДД пока не сообщили.