Водитель сломал ребра на брянской трассе

27-летний водитель сломал ребра в ДТП на трассе в Рогнединском районе, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 8 км автодороги «Рогнедино-Семеновка-Лутовиновка» Рогнединского района произошло ДТП. 27-летний водитель не справился с управлением «ВАЗ-211540». Легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Автомобилист сломал рёбра и попал в травматологическое отделение больницы.

Инспекторы выяснили, что на машине стоят зимние шины, а на передних боковых стеклах – тонировка. Полиция проводит проверку по факту ДТП.