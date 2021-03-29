Водителя из Жуковского района осудили за повторную пьяную езду

Ранее водитель уже бы пойман пьяным за рулем, оштрафован и лишен водительских прав.

По информации прокуратуры Жуковского района, 61-летний местный житель признан виновным в повторном пьяном вождении.

Употребив спиртные напитки, он в очередной раз сел за руль автомобиля. Его остановили сотрудники ГИБДД. По результатам освидетельствования у водителя было констатировано алкогольное опьянение.

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, а также лишил его лишил его водительских прав на 2 года.