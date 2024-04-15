Выравнивающий слой асфальта укладывают рабочие на трассе в Брянском районе

Выравнивающий слой асфальта укладывают рабочие «Брянскавтодор» на трассе в Брянском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Брянском районе активно идёт капитальный ремонт автодороги Брянск-Дятьково-граница Калужской области. Специалисты АО «Брянскавтодор» в настоящее время укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Работы проводят на путепроводе и подходах к нему.

Всего в этом году в порядок приведут три участка этой трассы, протяжённостью 7,7 километра: недалеко от границы с Дятьковским районом, на путепроводе возле города Фокино и от пересечения с улицей 50-й Армии в Бежице.

В Дятьковском районе ремонт делает ООО «АНИ».