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Выравнивающий слой асфальта уложили на трассе в Комаричском районе

2024, 27 ноября 13:39 На дорогах
Выравнивающий слой асфальта уложили на трассе в Комаричском районе
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Выравнивающий слой асфальта уложили на трассе в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

 

 

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году порядок начали приводить трассу Комаричи-Лубошево в Комаричском районе. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» отремонтирует 11, 5 километра дороги.

Рабочие сделали водопропускные трубы и обустроили щебеночное основание. Также специалисты уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.

В будущем году подрядчик обустроит верхний слой асфальтобетонного покрытия, установит дорожные знаки и нанесёт разметку.

 

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