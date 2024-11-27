Выравнивающий слой асфальта уложили на трассе в Комаричском районе
Выравнивающий слой асфальта уложили на трассе в Комаричском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году порядок начали приводить трассу Комаричи-Лубошево в Комаричском районе. Подрядная организация ООО «Дорстрой 32» отремонтирует 11, 5 километра дороги.
Рабочие сделали водопропускные трубы и обустроили щебеночное основание. Также специалисты уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия.
В будущем году подрядчик обустроит верхний слой асфальтобетонного покрытия, установит дорожные знаки и нанесёт разметку.
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