За две недели с улиц Брянска вывезли 51 тысячу тонн снега

Работы ведутся днем и ночью.

Брянск продолжают расчищать от снега.

Как сообщает городская администрация, с 10 февраля с улиц вывезли более 51 тысячи тонн снега. За прошедшие две недели на дороги и тротуары высыпано почти 3500 кубометров пескосоляной смеси.

24 февраля коммунальщики вывезли более 3600 тонн снега с проспектов Московского, Ленина, Станке Димитрова, улиц Пересвета, Калинина, Красноармейской, Бежицкой, Литейной, Ново-Советской, Почтовой, Рылеева, Чичерина, Клары Цеткин, скверов и площадей.