Снег проломил кровлю в жилом доме в брянском посёлке

Снег проломил кровлю в жилом пятиквартирном доме в посёлке Вышков. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство Брянской области поступило информация о происшествии в посёлке Вышков Злынковского района. На улице Станционная в одноэтажном пятиквартирном доме рухнула крыша. Шиферная кровля над одной жилой и тремя нежилыми квартирами обрушилась из-за скопившегося снега.

Потолочные перекрытия не были повреждены. Также люди на происшествии не пострадали.