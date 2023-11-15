Почти пятьсот машин будут чистить брянские дороги зимой

Почти пятьсот машин будут убирать снег на дорогах Брянской области предстоящей зимой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Восемь подрядных организаций обслуживают дороги и мосты Брянской области. Больше 70% находятся под контролем АО «Брянскавтодор».

«Во всех дорожных организациях к началу зимнего периода сформированы 77 патрульных отрядов для оперативной очистки дорог от снега в круглосуточном режиме. В первую очередь чистят автодороги с постоянными автобусными маршрутами и перевозкой школьников», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

К зимнему сезону дорожники заготовили 210 тысяч тонн пескосоляной смеси. В снежный сезон на магистралях будут работать 490 единиц специализированной техники,

«Автопарк спецтехники мы обновляем последние три года, всего закуплено 60 единиц. Новые автомобили КДМ грузоподъемностью 20 тонн позволяют увеличить протяженность обработанных противогололедными материалами дорог за один проход машины», — добавил Александр Богомаз.