За неделю в Брянске поймали 22 пьяных водителя

В Брянске подвели итоги аварийности за прошедшую неделю.

По данным городской Госавтоинспекции, с 8 по 14 февраля в областном центре произошло шесть ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.

Также полицейские выявили 22 водителя с признаками опьянения. Всего к административной ответственности привлекли 1045 участников дорожного движения.