За трое суток на брянских дорогах поймали 22 пьяных водителя и 100 пьяных пешеходов

В ГИБДД подвели итоги операции «Сумерки».

В ГИБДД Брянской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Сумерки», которое проходило с 19 по 21 ноября.

За трое суток автоинспекторы остановили 22 пьяных водителя. Двое из них сели за руль в нетрезвом виде повторно – теперь им грозит уголовная ответственность.

Также полицейские выявили свыше 460 нарушений со стороны пешеходов 109 пешеходов передвигались без световозвращающих элементов. С проезжей части правоохранители удалили более 100 пеших участников дорожного движения с признаками опьянения.