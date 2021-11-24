Город32

За трое суток на брянских дорогах поймали 22 пьяных водителя и 100 пьяных пешеходов

2021, 24 ноября 14:20 На дорогах
За трое суток на брянских дорогах поймали 22 пьяных водителя и 100 пьяных пешеходов
Источник фото

В ГИБДД подвели итоги операции «Сумерки».

В ГИБДД Брянской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Сумерки», которое проходило с 19 по 21 ноября.

За трое суток автоинспекторы остановили 22 пьяных водителя. Двое из них сели за руль в нетрезвом виде повторно – теперь им грозит уголовная ответственность.

Также полицейские выявили свыше 460 нарушений со стороны пешеходов 109 пешеходов передвигались без световозвращающих элементов. С проезжей части правоохранители удалили более 100 пеших участников дорожного движения с признаками опьянения.

Читайте также
Брянцы задолжали за электричество более 371,4 миллиона рублей
24 ноября 15:00
Брянцы задолжали за электричество более 371,4 миллиона рублей
18 брянцев умерли от коронавируса за сутки
24 ноября 13:40
18 брянцев умерли от коронавируса за сутки
«Сжигали на кострах инакомыслящих»: брянский губернатор ответил антиваксерам
24 ноября 11:00
«Сжигали на кострах инакомыслящих»: брянский губернатор ответил антиваксерам
Пенсионерки в купальниках поблагодарили брянского губернатора
24 ноября 09:30
Пенсионерки в купальниках поблагодарили брянского губернатора

Новости регионов

24.11.2021 13:07
На татами — юные каратисты
Соревнования по каратэ имени Героя Советского Союза Григория Бояринова прошли в областном центре и собрали около 200 спортсменов из разных регионов России. На татами во Дворце спорта «Юбилейный» вышли каратисты от 8 до 18 лет. За 12 лет существования Кубок имени Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны, стал знаковым не только для Смоленщины, но
24.11.2021 13:02
От двора к двору
Как в регионе проходит благоустройство общественных территорий. Год от года на карте Смоленщины появляется всё больше благоустроенных дворов, парков и скверов. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», и в этом активное участие принимают сами смоляне. Граждане выбирают те объекты, которые, на их взгляд, требуют первоочередной реконструкции, и вносят предложения по ремонту
24.11.2021 12:59
Перезимуем без гриппа
Тема вакцинации остаётся одной из актуальнейших на сегодняшний день. Речь идёт не только о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, но и об иммунизации против гриппа. Не секрет, что этот вирус всё активнее атакует граждан именно с наступлением холодов. Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все, кто перенёс COVID-19, являются «новой группой риска по
24.11.2021 12:57
Не быть равнодушным
В нынешней непростой эпидемиологической ситуации работа волонтёров приобретает особое значение и звучание. Неравнодушные смоляне самых разных возрастов и социального статуса помогают пожилым людям и тем, кто находится в группах риска, — обеспечивают доставку продуктов и лекарств, оплачивают услуги ЖКХ, оказывают иную помощь. Студенты-медики и ординаторы работают в «красных зонах» инфекционных госпиталей, регистратурах поликлиник, помогают в
24.11.2021 12:10
Движение автомобилей через переезд 465 км станции Гусино в Смоленской области ограничат на время ремонтных работ
Движение автомобилей через железнодорожный переезд 465 км станции Гусино Краснинского района Смоленской области будет ограничено 24-26 и 29 ноября с 09:00 до 17:00. В указанные дни и часы железнодорожники проведут плановый ремонт оборудования переезда. Движение автомобилей будет организовано поочередно в каждую сторону. Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать
19.11.2021 16:22
Погрузка экспортных грузов в порты со станций МЖД выросла на 15,7% за 10 месяцев
Погрузка на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в адрес российских морских портов в январе-октябре 2021 года составила 13 млн тонн, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в порты Северо-Запада отправлено 8,2 млн тонн различных грузов, в порты Юга – 4,8 млн тонн, в порты Дальнего Востока

Актуальные темы

Общество
Стюардесса S7 пошутила над Брянским аэропортом (ВИДЕО)
Общество
В Брянской области создали карту сторонников вакцинации
Общество
В Брянске кафе отказалось проверять QR-коды у посетителей
Общество
Попросивший Путина ввести обязательную вакцинацию брянец объяснил свою позицию (ВИДЕО)
Спорт
Умер бывший директор «Динамо-Брянск» Николай Гаврилов

Новости партнёров

Реклама или объявление
Реклама или объявление

В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступил вопрос о нарушении законодательства о рекламе. Так, читателей интересует вопрос особенностей отличия рекламы от объявлений физических и юридических лиц.

250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре Tycoon
250 тысяч призов ждут клиентов «Ростелекома» в новой онлайн-игре Tycoon

«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру Tycoon в жанре экономического симулятора для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки к новогодним праздникам.

Движение автомобилей через переезд по улице Кошевого в Брянске осуществляться не будет на время ремонта пути 25 и 26 ноября
Движение автомобилей через переезд по улице Кошевого в Брянске осуществляться не будет на время ремонта пути 25 и 26 ноября

25 и 26 октября с 9:00 до 15:00 в зоне железнодорожного переезда на пересечении с улицей Олега Кошевого в Брянске пройдут ремонтно-путевые работы, направленные на  обеспечение безопасности и надежности перевозок.

Брянскэнерго просит родителей и учителей рассказать брянским школьникам об опасности проведения фотосессий на энергообъектах
Брянскэнерго просит родителей и учителей рассказать брянским школьникам об опасности проведения фотосессий на энергообъектах

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» обращается к родителям брянских школьников и учителям с просьбой: рассказать детям о запрете делать селфи на энергообъектах и территориях, прилегающей к ним. Энергетики напоминают – энергообъекты являются местом повышенной опасности!

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».