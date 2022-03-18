Замглавы Рогнединского района оштрафовали за снег и лёд на дорогах

В трёх поселках не чистили автодорогу.

Прокуратура Рогнединского района выявила нарушения при содержании автомобильных дорог зимой.

Так, в посёлке Рогнедино около пешеходных переходов были снежные валы. В этом же населённом пункте по улицам Первомайской, Лесной, Восточной и Полевой, а также в Гобиках по улице Советской, в Тюнино по улице Молодёжной с проезжей части не убирали снег и лёд.

За нарушения прав водителей и пешеходов на безопасную дорогу к ответственности привлекли исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации района. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей.