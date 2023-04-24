Женщина-водитель госпитализирована после ДТП на брянской трассе

Женщина-водитель попала в больницу с травмами после аварии на трассе в Климовском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

Авария произошла на 15 км автодороги «Климово-Чуровичи-граница с Украиной» в Климовском районе. 29-летняя водитель на Ford Focus отвлеклась от управления. Иномарка съехала в кювет и перевернулась.

Женщину-водителя госпитализировали с травмами. Её 37-летний пассажир после осмотра медиками был отпущен с назначением лечения.