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Житель Стародубского района лишился машины из-за пьяного вождения

2023, 22 марта 13:20 На дорогах
Житель Стародубского района лишился машины из-за пьяного вождения
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Суд отобрал иномарку у жителя Стародубского района из-за пьяного вождения. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

Суд Стародубского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде в отношении 47-летнего жителя. В декабре прошлого года его задержали инспекторы ДПС в селе Дохновичи. До этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. 

Суд назначил виновному  260 часов обязательных работ, а также лишили водительских прав. Кроме того, автомобиль Audi, принадлежащий подсудимому, был конфискован в доход государства.

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