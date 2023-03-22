Житель Стародубского района лишился машины из-за пьяного вождения

Суд отобрал иномарку у жителя Стародубского района из-за пьяного вождения. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Стародубского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде в отношении 47-летнего жителя. В декабре прошлого года его задержали инспекторы ДПС в селе Дохновичи. До этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Суд назначил виновному 260 часов обязательных работ, а также лишили водительских прав. Кроме того, автомобиль Audi, принадлежащий подсудимому, был конфискован в доход государства.