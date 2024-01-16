Жителя Навли суд отправил на работу и лишил мотоцикла за пьяное вождение

Жителя Навли, повторно севшего за руль пьяным, суд лишил мотоцикла и приговорил к обязательным работам. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Навлинский районный суд рассмотрел уголовное дело об управление транспортным средством в состоянии опьянения. Приговор выслушал уже ранее судимый 56-летний житель Навли.

27 сентября прошлого года на улице Осипенко в Навля наряд ДПС остановил мотоцикл «Минск» без государственных регистрационных знаков. Байкер оказался пьян. Также в 2017 году он был лишен водительского удостоверения за аналогичное правонарушения, но водительское удостоверение так и не сдал.

Суд приговорил фигуранта к двумстам часам обязательных работ и лишил прав на два с половиной года. Также высшая инстанция конфисковала мотоцикл в собственность государства. Приговор не вступил в законную силу.