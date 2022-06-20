Богомаз предложил западным лидерам навестить пострадавших при обстрелах с Украины брянцев

«Негодяи были всегда», – заявил губернатор.
Губернатор Александр Богомаз предложил западных политикам «приехать и посмотреть на Брянскую область» и объяснить пострадавшим, почему ВСУ стреляли в мирное население.
Настроение жителей региона губернатор в интервью «Известиям» назвал тревожным.
«Но паники нет. Хотя, конечно, те, кто совершает эти обстрелы, хотят посеять панику. Люди прекрасно понимают: когда с той стороны наносят удары по мирным жителям, а не по военным – кто бы что ни говорил, а это и есть фашизм. Пусть все эти Макроны, Шольцы и Драги приезжают и посмотрят не на Бучу, а на Брянскую область. Пусть они объяснят людям, которые пострадали, ребенку, беременной женщине, оказавшейся там: почему ВСУ стреляли в мирное население? Почему они не воюют с армией? То же происходит в Донецке и Луганске. Сейчас я приехал из Луганска, где мы заключили соглашение с нашим подшефным городом Брянка. Что там происходило и происходит, мы видим своими глазами», – сказал Богомаз.
По его словам, «негодяи, конечно, были всегда, и во время Великой Отечественной войны».
«Мы видим, что сегодня против нас весь западный мир, но мы это всё уже проходили, просто надо вспомнить историю. Это было и в царской России в 1914 году, когда мы побеждали в войне, а элита предала и мы начали проигрывать — не Николай II был в этом виноват. То же мы видели в 1941 году, когда фашисты пришли на нашу землю. И кто пришел? Вся так называемая Европа, захотевшая уничтожить Россию», – заключил брянский губернатор.
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