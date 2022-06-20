Двухлетний ребенок, пострадавший при обстреле Климово, идет на поправку

74-летняя пенсионерка находится в тяжелом состоянии.
Губернатор Александр Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при обстреле приграничного брянского Климово.
В целом ситуацию он оценил «как стабильную, но тревожную».
«Мы являемся субъектом, который граничит с двумя регионами Украины. Это Сумская и Черниговская области. Это 375 километров границы. На этой территории находится шесть муниципальных районов. Мы прикрыты от нападений и с воздуха, и на земле, но тем не менее инциденты обстрелов происходили и происходят. Это и обстрел поселка Климово, когда два вертолета нанесли удар с территории Украины. Этот населенный пункт находится в 13 километров от границы. Тогда у нас пострадало восемь человек, один из которых маленький ребенок почти двух лет. Мы его отправили на лечение в Москву. Сейчас, слава Богу, его выписали из больницы. Он бегает, ходит, и здоровью ничего не угрожает. Но одна женщина 74 лет до сих пор находится в тяжелом состоянии, – сообщил Богомаз «Известиям». – Всем, чем можно, мы оказываем помощь. В Климово у нас два дома сгорело. Уже приобрели за 4,3 миллиона рублей один дом для пострадавших. Второй дом был оценен в 3,8 миллиона рублей. Его уже покупают».
По словам губернатора, «сейчас такая же ситуация в Клинцах»: «Это второй по численности населения город в области. В нем проживает порядка 80 тысяч человек. Там ВСУ нашли, как говорят военные, брешь в нашей противовоздушной обороне. Понятно, что сейчас она закрыта. Но ракетный удар был и именно по жилому массиву. Это был пригород Клинцов – село Займище, в котором проживает порядка 3 тысяч человек. Это произошло в восемь часов утра, когда все люди были дома. Прилетела ракета «Точка-У». В результате этого удара у нас было шесть пострадавших. Но, слава богу, у всех у них легкие ранения. Все находятся сейчас в больнице. В самом городе Клинцы введена чрезвычайная ситуация. Там, как и в Климове, люди получат всю необходимую помощь».
Утром 20 июня ВСУ обстреляли Суземку. В поселке поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. Сотрудник РЭС получил легкое осколочное ранение мягких тканей.
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