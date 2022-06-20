Город32

Двухлетний ребенок, пострадавший при обстреле Климово, идет на поправку

2022, 20 июня 11:30 Общество
Двухлетний ребенок, пострадавший при обстреле Климово, идет на поправку
Источник фото

74-летняя пенсионерка находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Александр Богомаз рассказал о состоянии пострадавших при обстреле приграничного брянского Климово.

В целом ситуацию он оценил «как стабильную, но тревожную».

«Мы являемся субъектом, который граничит с двумя регионами Украины. Это Сумская и Черниговская области. Это 375 километров границы. На этой территории находится шесть муниципальных районов. Мы прикрыты от нападений и с воздуха, и на земле, но тем не менее инциденты обстрелов происходили и происходят. Это и обстрел поселка Климово, когда два вертолета нанесли удар с территории Украины. Этот населенный пункт находится в 13 километров от границы. Тогда у нас пострадало восемь человек, один из которых маленький ребенок почти двух лет. Мы его отправили на лечение в Москву. Сейчас, слава Богу, его выписали из больницы. Он бегает, ходит, и здоровью ничего не угрожает. Но одна женщина 74 лет до сих пор находится в тяжелом состоянии, – сообщил Богомаз «Известиям». – Всем, чем можно, мы оказываем помощь. В Климово у нас два дома сгорело. Уже приобрели за 4,3 миллиона рублей один дом для пострадавших. Второй дом был оценен в 3,8 миллиона рублей. Его уже покупают».

По словам губернатора, «сейчас такая же ситуация в Клинцах»: «Это второй по численности населения город в области. В нем проживает порядка 80 тысяч человек. Там ВСУ нашли, как говорят военные, брешь в нашей противовоздушной обороне. Понятно, что сейчас она закрыта. Но ракетный удар был и именно по жилому массиву. Это был пригород Клинцов – село Займище, в котором проживает порядка 3 тысяч человек. Это произошло в восемь часов утра, когда все люди были дома. Прилетела ракета «Точка-У». В результате этого удара у нас было шесть пострадавших. Но, слава богу, у всех у них легкие ранения. Все находятся сейчас в больнице. В самом городе Клинцы введена чрезвычайная ситуация. Там, как и в Климове, люди получат всю необходимую помощь».

Утром 20 июня ВСУ обстреляли Суземку. В поселке поврежден один частный жилой дом и остекление оконных рам двух трехэтажных многоквартирных жилых домов. Сотрудник РЭС получил легкое осколочное ранение мягких тканей.

Читайте также
Жителя Суража обвиняют в убийстве незнакомца
20 июня 16:35
Жителя Суража обвиняют в убийстве незнакомца
Полторы тонны продуктов без документов задержал в июне брянский ветконтроль
20 июня 15:42
Полторы тонны продуктов без документов задержал в июне брянский ветконтроль
Губернатор оценил защищенность Брянской области от ударов ВСУ
20 июня 15:40
Губернатор оценил защищенность Брянской области от ударов ВСУ
Брянцы привезли 19 медалей с чемпионата по пауэрлифтингу
20 июня 15:05
Брянцы привезли 19 медалей с чемпионата по пауэрлифтингу

Новости регионов

20.06.2022 14:32
Железнодорожники высадили цветы и провели благоустройство на станции Ярцево Смоленской области
На станции Ярцево в Смоленской области железнодорожники высадили цветы и благоустроили территорию, создав комфортные условия для пассажиров. В ходе работ было высажено почти 800 цветов. Для оформления цветочных клумб железнодорожники использовали петуньи, бархатцы, цинерарии, бегонии. Поставка растений осуществлялась из питомника Московской железной дороги, расположенного в Тульской области. Кроме того, на привокзальной площади произвели укладку асфальта
16.06.2022 11:26
Более 700 маломобильных  пассажиров получили услуги сопровождения на вокзале Смоленск в январе-мае
За 5 месяцев 2022 года услугами сопровождения на вокзале Смоленск воспользовались 720 маломобильных пассажиров, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Железнодорожниками была оказана помощь в оформлении билетов, перемещении ручной клади и багажа, а также в сопровождении по территории вокзального комплекса. Вокзал Смоленск входит в перечень вокзалов Центра содействия мобильности   ОАО
15.06.2022 13:12
Фермерский островок
Именно так называется проект, который планируется запустить в регионе в сети магазинов «Пятёрочка» для поддержки наших сельхозтоваропроизводителей и расширения рынков сбыта их продукции. Хорошей новостью поделился со смолянами губернатор Алексей Островский. По его словам,  первый такой «островок» с качественными фермерскими продуктами намерены открыть в Смоленске уже осенью. Над реализацией планов в жизнь сейчас работает областной 
15.06.2022 13:11
С опережением графика
В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог. Работы ведутся в том числе и на улице Рыленкова (от ул.25 Сентября до пересечения с ул. Петра Алексеева). Дорожники приступили к ремонту в мае и в соответствии с контрактом должны завершить его до 15 октября. На прошлой неделе на объекте побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход ремонта. На
15.06.2022 13:10
Законы роста
О направлениях региональной промышленной и инвестиционной политики. О мерах господдержки промышленных предприятий, реализованных инвестиционных проектах и инициативах говорили в администрации области на рабочем совещании под председательством губернатора Алексея Островского. Как было озвучено в ходе заседания, несмотря на сегодняшние непростые экономические условия, на Смоленщине удалось достичь роста промышленного производства. «За январь-апрель этот показатель к соответствующему периоду

Актуальные темы

Происшествия
Голую женщину сняли на видео в центре Дятьково
Политика
Войстроченко покинул должность директора брянского департамента промышленности
Происшествия
В Клинцах прогремел взрыв
Происшествия
В Клинцах ввели режим чрезвычайной ситуации после обстрела с Украины
Общество
В Брянске вручили госнаграды участникам спецоперации на Украине

Новости партнёров

Финансовые услуги. Что предлагают в рекламе: кредит или рассрочку?
Финансовые услуги. Что предлагают в рекламе: кредит или рассрочку?

В адрес брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу рекламирования магазинами услуги беспроцентной рассрочки, которая на деле оказывается кредитом, оформляемым через банк.

«Ростелеком» расширил оптическую сеть в отдаленных районах Брянщины
«Ростелеком» расширил оптическую сеть в отдаленных районах Брянщины

«Ростелеком» завершил очередной этап строительства сети по технологии GPON («оптика в дом») в Брянской области. Интернет на скорости до 100 Мбит/сек и все цифровые сервисы провайдера стали доступны жителям почти тысячи домохозяйств в городах Клинцы и Сураж, а также в селе Замишево.

Перевозка зерновых грузов по железной дороге в Брянской области увеличилась почти в 1,5 раза в мае
Перевозка зерновых грузов по железной дороге в Брянской области увеличилась почти в 1,5 раза в мае

В мае по железной дороге в Брянской области отправлено 14,3 тыс. тонн зерновых грузов (зерно, продукты перемола, комбикорм), что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Брянскэнерго получило благодарственное письмо из Мглинской школы-интерната
Брянскэнерго получило благодарственное письмо из Мглинской школы-интерната

В адрес заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александра Косарима пришло благодарственное письмо от директора государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Мглинская школа-интернат» Михаила Ходина.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний
«Ростелеком» стал лучшим работодателем среди телеком-компаний

«Ростелеком» вошел в топ-10 «Рейтинга работодателей России» по версии hh.ru в категории «Крупнейшие компании». Заняв восьмое место в общем рейтинге, который включает 100 участников, компания стала лучшим работодателем в телекоммуникационной отрасли.