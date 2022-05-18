Брянцы будут восстанавливать подшефную Брянку в ЛНР

Главная задача – восстановление водоснабжения.
Брянская область получила право взять шефство над городом Брянкой Луганской народной республики.
«Это и почетно, и очень ответственно! Мы братский народ! Наши предки во все времена плечом к плечу защищали наши родные земли от врага, восстанавливали и поднимали их. А сейчас этого права в числе не многих удостоена наша область», – сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
Брянка – промышленный город. В его состав входят пять поселков, численность населения превышает 49 тысяч человек.
Брянские специалисты уже выехали на место и определяют, чем помочь Брянке в первую очередь. Главная, жизненно важная задача – стабилизировать ситуацию с водоснабжением. Из-за изношенности водопроводов постоянно происходят аварийные утечки, сейчас люди получают воду по графику.
В первую очередь специалисты проводят оценку состояния учреждений социальной инфраструктуры, в том числе семи детских садов и 11 школ. В срочном ремонте также нуждаются здания лечебных учреждений и подъездные пути к ним.
«Необходим ремонт кровель многоквартирных домов, восстановление освещения ряда улиц, дорожного покрытия… Нужны специалисты, которые окажут жителям Брянки помощь в восстановлении жилых домов, поврежденных в результате боевых действий. Не хватает не только квалифицированных работников, но и коммунальной техники для вывоза мусора, ремонта и содержания дорог», – отметил Богомаз.
В аварийном состоянии находится и городской стадион «Шахтер», единственный в республиках Донбасса картодром – визитная карточка ЛНР. В планах – комплексное благоустройство городского парка.
«Работы предстоит много, но вместе мы обязательно справимся!» – заключил брянский губернатор.
На минувшей неделе в Брянке побывала врио замгубернатора Брянской области Татьяна Кулешова.
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