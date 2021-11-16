Брянцы попросили Путина прекратить вакханалию и ввести обязательную вакцинацию (ВИДЕО)

Жители областного центра записали видеообращение к Президенту РФ.

Жители Брянска записали видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину, в котором попросили его «положить конец вакханалии» и ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Видео в Интернете разместил брянский фотограф Алексей Жучков.

«Вакцинация – это жизнь. Обманутые люди этого не понимают и обрушивают смертельный риск на себя, на своих близких, на всех окружающих. Наивные, они говорят о праве выбора, но отказываясь от вакцины лишают себя и других того права, без которого все остальные права не нужны, – права на жизнь.

Мы не юристы, не крючкотворы. Мы не знаем всех тонкостей придуманных людьми законов. Но мы хотим, чтобы мы и наши близкие не умерли из-за глупости антиваксеров. И мы верим, что законы пишутся и принимаются для улучшения жизни, а не для создания смертельной опасности.

Владимир Владимирович, ради жизни, ради здоровья миллионов россиян, ради нас и наших родных, мы просим вас сделать прививки от коронавирусной инфекции обязательными.

В первые сутки жизни новорожденный гражданин России получает первую прививку. Затем следует одна вакцинация за другой, и это спасает нас от многих болезней. Альтернатива обязательной вакцинации – смерть, вымирание.

Так почему же появление новой смертельной инфекции должно поставить народ России на грань вымирания? Наши ученые, низкий им поклон, разработали эффективные вакцины. Их обязательному применению мешает ложно понимаемый либерализм и противодействие бойких крикунов, ничего не смыслящих в медицине.

Владимир Владимирович, пожалуйста, положите конец вакханалии темных сил. Мы просим вас: добейтесь введения обязательной вакцинации для всех граждан Российской Федерации.

Господин президент, мы хотим жить. Мы хотим, чтобы наши родные и близкие жили и были здоровы. Пожалуйста, спасите жизни граждан страны, которой вы руководите. Введите обязательную вакцинацию!» – говорится в обращении.