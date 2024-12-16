Брянская делегация поучаствовала в форуме Союзного государства
В Москве в «Президент-Отеле» завершилась конференция «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие». Она посвящена 25-летию подписания договора «О создании Союзного государства».
На форуме выступили заместитель Председателя Государственной Думы Пётр Толстой, заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачёв, зампредседателя Правительства России Алексей Оверчук, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В мероприятии принял участие председатель Белорусского землячества, заместитель Председателя Общественной палаты Брянской области Николай Голосов. Он пообщался с заместителем Государственного секретаря Еленой Богдан. Речь шла о продолжение формирования единого экономического пространства, научно-технологическом развитии Союзного государства, кооперации в промышленности. Важным для региона был раздел «Взаимодействие регионов Республики Беларусь и Российской Федерации – вызовы, задачи и перспективы».
Фото: Григорий Кожурин