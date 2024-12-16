Город32

Брянская делегация поучаствовала в форуме Союзного государства

2024, 16 декабря 17:24 Политика
Брянская делегация поучаствовала в форуме Союзного государства
Источник фото

В Москве в «Президент-Отеле» завершилась конференция «Союзное государство: интеграция, развитие, доверие». Она посвящена 25-летию подписания договора «О создании Союзного государства».

На форуме выступили заместитель Председателя Государственной Думы Пётр Толстой, заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачёв, зампредседателя Правительства России Алексей Оверчук, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В мероприятии принял участие председатель Белорусского землячества, заместитель Председателя Общественной палаты Брянской области Николай Голосов. Он пообщался с заместителем Государственного секретаря Еленой Богдан. Речь шла о продолжение формирования единого экономического пространства, научно-технологическом развитии Союзного государства, кооперации в промышленности. Важным для региона был раздел «Взаимодействие регионов Республики Беларусь и Российской Федерации – вызовы, задачи и перспективы».

 

Фото: Григорий Кожурин

 

Читайте также
Участники Белорусского землячество на Брянщине получили юбилейные медали
30 октября 15:34
Участники Белорусского землячество на Брянщине получили юбилейные медали
Память погибших жителей Хатыни почтили на Брянщине
22 марта 15:20
Память погибших жителей Хатыни почтили на Брянщине
Проект брянского учёного вошёл в финал конкурса Правительства Москвы
26 января 13:38
Проект брянского учёного вошёл в финал конкурса Правительства Москвы

Новости регионов

Актуальные темы

Происшествия
Жилой дом уничтожил огонь в Брянске
Общество
Ремонт дороги на улице Металлургов завершился в Брянске
Общество
350 «кошек» передали депутаты формированию «БАРС – Брянск»
Общество
Глава Советского района Брянска поздравил лётчика с Днём Героев Отечества
Деловые новости
Железнодорожники усиливают профилактическую работу с несовершеннолетними в Брянской области

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Регулярно в плюсе: брянцы и орловчане получают бонусы от «Ростелекома»
Регулярно в плюсе: брянцы и орловчане получают бонусы от «Ростелекома»

Более 30 тысяч жителей Брянской и Орловской областей уже подключились к программе «Бонус» от «Ростелекома». Только за последний год участниками системы лояльности стали 10 тысяч пользователей.

Расписание пригородного поезда №6004 Брянск — Сухиничи изменится 17 декабря в связи с развитием инфраструктуры
Расписание пригородного поезда №6004 Брянск — Сухиничи изменится 17 декабря в связи с развитием инфраструктуры

Расписание пригородного поезда №6004 Брянск-Орловский – Сухиничи изменится 17 декабря в связи с модернизации объектов энергообеспечения на участке Судимир – Живодовка в Калужской области. Технологическое «окно» продолжительностью 4 часа назначено с 10:00 до 14:00.

Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

Как сообщает телеграм канал “ИнформБюро”, 17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения
Облако в квартире: «Ростелеком» поставил более 1 000 000 камер домашнего видеонаблюдения

Более 1 000 000 камер домашнего облачного видеонаблюдения от «Ростелекома» уже прописались в квартирах и домах по всей стране. Посмотреть обстановку в квартире можно в режиме онлайн из любой точки мира, где есть интернет, либо воспользоваться облаком, в котором видеозаписи с камер хранятся до 30 дней в зависимости от тарифа.