Брянская делегация участвует в IX Форуме регионов Беларуси и России

Там обсудят межрегиональное сотрудничество.

Делегация Брянской области участвует в IX Форуме регионов Беларуси и России. Он открылся 30 июня в Гродно.

На Форуме регионов Беларуси и России обсудят межрегиональное сотрудничество.

В секции «Белорусско-российское взаимодействие в сфере АПК, как важнейшее условие обеспечения продовольственной безопасности Союзного государства» участвовали заместители губернатора Брянской области Юрий Филипенко и Борис Грибанов. На мероприятии обсуждали и опыт региона в сельском хозяйстве и по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Во второй день форума пройдёт встреча председателя Совета Республики Беларусь Натальи Кочановой и Председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации. В нём будет участвовать губернатор Брянской области Александр Богомаз.