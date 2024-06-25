Брянская дума и региональный Минюст подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Председатель Брянской областной Валентин Суббот и начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Брянской области Наталия Рудакова подписали соглашение. Они договорились о взаимодействии в сфере обеспечения единства правового пространства. Ведомства нацелены на приведение законов Брянской области в соответствие с федеральными нормами и совершенствования регионального законодательства.

«Сотрудники ведомства активно участвуют в подготовке правовых актов, выдают экспертные заключения. Представители Управления присутствуют на заседаниях регионального парламента, принимают участие в деятельности комитетов, высказывают свои замечания и предложения, что в дальнейшем используется при работе с законопроектами», — отметил спикер Валентин Суббот.