Брянские депутаты поучаствовали в Форуме молодых парламентариев ЦФО в в Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Липецкой области прошёл первый Форум молодых парламентариев Центрального федерального округа. Там собрались делегаты из 17 регионов и Москвы.

От региона в мероприятии участвовали председатель комитета Брянской областной Думы по молодежной политике, физкультуре и спорту Александр Постоялко и зампредседателя Молодежного парламента Елена Пасконная.

Для участников прошли лекции, семинары, встречи и стратегические сессии с представителями вузов, органов власти и общественников. Также на Форуме прошло заседание рабочей группы Совета молодежных парламентов Центрального федерального округа.

«Законодатели заинтересованы в диалоге с активистами, и Форум стал площадкой для обмена опытом, накопленным регионами в ходе реализации инициатив молодежи, а также способствовал получению его участниками новых знаний. А установочное заседание помогло определиться с конкретными направлениями будущего взаимодействия», – подчеркнул Александр Постоялко.