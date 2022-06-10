Брянские депутаты разрабатывают закон о выплатах за сообщения о пьяных за рулем

Размер вознаграждения может составить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной Думы проработает инициативу, направленную на поощрение сообщивших в полицию о пьяных за рулем.

Внесение изменений в закон «Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Брянской области» обсудили на заседании 10 июня.

По задумке авторов законопроекта, если водителя привлекут к административной ответственности, размер вознаграждения составит 3 тысячи рублей, к уголовной – 5 тысяч рублей.

На стимулирование жителей Брянской области к выражению активной гражданской позиции ежегодно предложено выделять 1,2 миллиона рублей. При этом решение о поощрении бдительных граждан будет приниматься исключительно после вступления в силу соответствующего постановления суда.

«Отметим, что порядок и размеры выплат в случае принятия закона будут устанавливаться Правительством Брянской области. Пока же документ направлен в правоохранительные органы для дачи необходимых заключений», – сообщили в Брянской Думе.