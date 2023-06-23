Брянские депутаты решили избавить жителей от спам-звонков

Депутаты Брянской облдумы выдвинули инициативу об ужесточении наказания за незаконную и навязчивую рекламу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

На заседании Брянской областной думы депутаты решили выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу. Они предлагают внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и ужесточить наказание за незаконную рекламу по телефону. Парламентарии намерены устранить практику спам-звонков.