Брянский блогер Коломейцев снова вышел в эфир

Однако от политической тематики сместился к житейской.

Александр Коломейцев после выхода на свободу опубликовал в своем канале на Ютубе очередной ролик.

Однако, судя по нему, некогда оппозиционный активист изменил обыкновению и отошел от острой социально-политической тематики и начал вещать просто о жизни. В частности, рассуждает о кулинарии, пользе банных процедур и поэзии. По его признанию, он начал писать стихи.

Вчера Советский районный суд Брянска вернул на доработку в следственный орган уголовное дело по обвинению Коломейцева в отоплении собственного торгового центра без соответствующего разрешения. Суд счел оформленным с нарушением требований УПК РФ обвинительное заключение. Пока идет рассмотрения дела, блогер и бизнесмен находится под домашним арестом.