Брянский депутат получил Благодарность от Президента России

На очередном заседании Брянской областной думы прошла церемония вручения наград. Так, губернатор региона Александр Богомаз передал председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента Василию Попадайло Благодарность Президента России Владимира Путина. Глава страны оценил достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу парламентария.

Также депутаты присвоили почетные звания специалистам различных сфер. Так звания «Заслуженный врач Брянской области» удостоены детский хирург Брянской областной детской больницы Владимир Асташкин, врач-хирург Клетнянской ЦРБ Виктор Кацков и врач-онколог Брянского областного онкологического диспансера Олег Савкин. Их наградили за использование в практике работы современных достижений медицинской науки и техники.

Почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Брянской области» депутаты присвоили Владимиру Алхимову, Юрию Осипенкову и Олегу Сосновскому. А заслуженным юристом региона стала Татьяна Парфенова.

Кроме того, почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Брянской области» получил Сергей Хохлов.