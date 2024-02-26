Брянский депутат вошёл в число наблюдателей на выборах в Белоруссии

Брянский депутат вошёл в число наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

25 февраля в Ресупблике Беларусь прошёл единый день голосования. Жители выбирали депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных советов.

За процессом голосования следили наблюдатели от Содружества Независимых Государств. В их число вошли также заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин, председатель правления организации «Белорусское землячество на Брянщине» Николай Голосов, начальник отдела брянского избиркома Анатолий Володин и главный консультант подразделения Ольга Грибанова. Они работали в Гомеле. А в Минске за легитимностью выборов следила председатель брянской Избирательной комиссии Елена Анненкова.

«Мы сегодня побывали уже на ряде участков и в общении с избирателями интересовались, есть ли что-то, что их не устраивает. Но в ответ не услышали никаких замечаний. И ещё я заметил, что у приходящих на участки приподнятое настроение, люди улыбаются, ощущают праздник, свою причастность к важной политической кампании, выбирая достойных граждан в органы представительной власти», – отметил Владимир Пронин.