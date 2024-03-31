Брянский эксперт прокомментировал отсутствие выборов на Украине

Выборы президента должны были пройти 31 марта на Украине. Но из-за действующего военного положения они были отменены.

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов прокомментировал сложившуюся ситуацию.

«В мрачном анекдоте, некто, выпавший из окна небоскрёба и проносящийся уже мимо нижних этажей, кричал выглядывающим из окон зевакам, что чувствует себя прекрасно и полёт ему нравится. Сегодня легитимность верховной власти соседней страны сделала шаг с подоконника. Какие бы кульбиты теперь она ни выкидывала, конец предрешён: 20 мая истекает срок полномочий Зеленского, 21 мая Украина останется без президента», — подчеркнул эксперт.

Сергей Горелов добавил, что действующий глава Украины запретил оппозицию и разогнал потенциальных конкурентов на «трон».

«Это образчик не только зрелого тоталитаризма фашистского толка, но и оруэлловского двоемыслия: выжигая демократию, профессиональному лицедею удаётся убеждать Запад, что его режим – фронтир борьбы за демократию», — отметил Горелов.

Эксперт уверен, что коллективный Запад понимает, что происходит.

«Ему просто выгодно верить киевской лжи, чтобы продолжать использовать Украину как вещь, как инструмент, как орудие борьбы против России», — заключил Сергей Горелов.