Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал доклад губернатора региона

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов прокомментировал ежегодный доклад о деятельности правительства региона, представленный губернатором в облдуме.

«Александр Богомаз говорит, что благодаря грамотной финансовой политике, которой правительство региона придерживается на протяжении последних лет, регион продолжает развиваться по всем ключевым направлениям. Добавлю, что вижу не только эффективную финансовую политику. Социальная политики тоже образцовая, и это не моя оценка – она стала образцом для ряда регионов и даже для решений федерального уровня», – уверен Сергей Горелов.

Эксперт подчеркнул, что меры поддержки жителей Брянщины перенимают по всей стране. Также Сергей Горелов отметил, что промышленно-экономическая политика правительства также отлично работает.

«Если успехи «оборонки» можно объяснить загрузкой, то твёрдое положение и поступательное развитие других секторов производства базируется как раз на разумном подходе власти и создании ею соответствующих условий. В сложной ситуации приграничного региона, губернатору и его команде удаётся поддерживать в регионе не просто стабильность, но стабильное развитие», – заключил эксперт.