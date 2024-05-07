Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал итоги выборов президента

Инаугурация президента России прошла в Кремле. Владимир Путин официально вступил в должность. На церемонии присутствовали представители стран ЕС. Заявление о легитимности выборов сделал и Госдеп США.

Участники «Экспертного клуба» обсудили эффект от инаугурации на имидж России в мире и противодействие попыткам делегитимизировать итоги выборов.

«Наши «западные партнёры» агрессивны, небрезгливы в выборе средств, но не глупы – в циничной расчётливости им не откажешь. Поставив вполне конкретную цель – дестабилизацию России, они имели достаточно объективное представление об уровне консолидации внутри страны, и адекватно оценили сценарий делигитимации выборов как бесперспективный», – подчеркнул брянский эксперт Сергей Горелов.

Эксперт отметил, что и отдельные представители оппозиции не встретили поддержки. Поэтому и целенаправленных действий для отражения попыток делегитимизировать итоги выборов в России не предпринимали.

«Убеждать общество, объединившееся вокруг Президента, что это же общество проголосовало за кого-то другого – глупо, по крайней мере, и на Западе это понимают», – заключил Сергей Горелов.

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев